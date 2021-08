E' calcio d'estate, ma Barcellona-Juventus ha sempre un fascino particolare. In palio c'è il Trofeo Gamper ma soprattutto la speranza da parte di Massimiliano Allegri di ricevere risposte positive dalla squadra in vista del debutto in campionato. Ancora out Dybala alle prese con l'affaticamento muscolare e che per precauzione non verrà rischiato, Cuadrado mezz'ala e Bernardeschi largo a destra dal primo minuto. Dall'altra parte sono ancora scossi per l'addio di Messi, sarà la prima partita del Barça senza l'argentino.(Depay 3', Braithwaite 56'): Neto; Dest, Pique, Araujo, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Demir; Griezmann, Braithwaite, Depay.: Iñaki Peña, Riqui Puig, Pjanic, Coutinho, Emerson Royal, Umtiti, Nico, Manaj, Balde, Collado.: Koeman.: Szczesny (Perin 46'); De Sciglio, De Ligt (Bonucci 60'), Rugani (Chiellini 60'), Alex Sandro (Pellegrini 46'); Bernardeschi (Ranocchia 60'), Ramsey (McKennie 46'), Bentancur (Danilo 46'); Cuadrado (Chiesa 46'), Morata (Marques 60'), Ronaldo (Kulusevski 46').: Pinsoglio, De Winter.​: Allegri.: (Braithwaite (B); McKennie (J)- GOL BARCELLONA, Raddoppia Braithwaite di testa, dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Male Perin che si lascia passare il pallone tra braccia e gamba' - Ci prova subito Chiesa! Staffilata sul primo palo, ancora ottima parata di Neto- Via al secondo tempo!INTERVALLO- Ancora Neto su Morata! L'attaccante spagnolo incrocia il tiro ma il portiere si distende bene e respinge- Super Neto! L'ex portiere bianconero si oppone prima a de Ligt e poi a Morata- Paratona di piede di Szczesny su Demir che incrocia il tiro e cerca il secondo palo- Gol annullato al Barcellona: azione di prima in area del Barcellona conclusa da Demir, ma l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco- Ci prova Griezmann da calcio di punizione: la conclusione finisce di molto alta- Sventola di Cristiano Ronaldo da dentro l'area: Neto ci mette i guantoni- Depay tenta la conclusione da calcio di punizione: palla alta sopra la traversa- GOL BARCELLONA, Depay a tu per tu con Szczesny non sbaglia. Errore di Rugani che manca l'anticipo e spalanca le porte all'attacco avversario- Parte bene la Juve che gestisce palla e prova a far male nell'area blaugranaFischio d'inizio del match