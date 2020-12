2









Quattro vittorie e una sconfitta. La Juve riparte da qui, da un ruolino importante in Champions League e dalla 'sberla' presa dalla gara con il Torino, nonostante il risultato sia stato poi positivo. Tocca di nuovo ai bianconeri, in campo questa sera per l'ultima gara del Gruppo G, proprio contro quel Barcellona che all'andata, all'Allianz Stadium, aveva dominato dal primo all'ultimo minuto. La gara, che avrà inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport.



Cosa ci sarà di diverso? Intanto, Cristiano Ronaldo in attacco, che avrà al suo fianco nuovamente Alvaro Morata. Lo spagnolo è l'attuale capocannoniere della Champions: ha siglato sei gol come Haaland del Dortmund e Rashford dello United. Sulle sue spalle, il peso della riuscita della fatidica impresa: la Juve, già qualificata, passa da prima nel girone se vince con i blaugrana con 3 o più goal di scarto, o anche con 2, ma segnandone almeno 3 e quindi vincendo dal 3-1 in su. Ecco le probabili formazioni nella gallery dedicata.