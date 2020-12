Una notte incredibile. Magica. La Juve non vince, la Juve stravince a Barcellona: 3-0 e si prende il primo posto nel girone di Champions League. Una vittoria netta per la Juve e per Pirlo, che questa sera festeggia come mai prima da allenatore. Non è solo la qualificazione, ma il segnale di una squadra che sa essere speciale. Vincente, ma di cuore. Quando in campo ci sono le motivazioni, quelle vere, la Juve vola. Doppietta di Ronaldo, in mezzo la semi rovesciata di McKennie e un Buffon eterno. La Juve esulta, vince con merito e si ritrova più bella dopo una notte magica al Camp Nou.

