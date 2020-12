2









Una sfilza di sette per la notte firmata dal Sette per eccellenza. Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus alla vittoria ed è una serata che in tanti faticheranno a dimenticare. Troppo bella, troppo importante, troppo decisiva. Non solo ai fini del primo posto - che conta, in termini economici e di prestigio -, ma soprattutto per le consapevolezze che attraverseranno l'animo dei bianconeri e che proveranno a cambiare la storia della Juve di Pirlo. Il primo intenzionato ad abbandonare queste montagne russe, calcistiche ed emotive, e a consegnare alla storia una squadra in grado di ribaltare tutte le facili previsioni della vigilia.



I suoi ragazzi gli hanno regalato un'impresa senza precedenti: ecco le pagelle dei quotidiani in edicola, sono nella gallery dedicata.