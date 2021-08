La Juventus ieri sera ha perso 3-0 a Barcellona nel Trofeo Gamper giocato al campo Cruijff per restrizioni anti-Covid che hanno proibito di giocare al Camp Nou. Un match amaro per i colori bianconeri, che avranno modo di rifarsi e trarre indicazioni preziose in vista degli impegni che conteranno davvero.

E una sfida pur sempre affascinante, da rivivere attraverso le foto più belle pubblicata dalla Juve sui propri canali ufficiali: