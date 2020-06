La telenovelacontinua sull'asse Juve-Barcellona. Manca solo il suo ok per chiudere lo scambio con Pjanic, ma il brasiliano non ha intenzione di lasciare il Barça. Sull'argomento è intervenuto l'allenatore degli spagnoli, che ha spiegato: "Voglio che sia coinvolto al 100% su quello che stiamo facendo. Deve pensare solo alle gare che rimangono. Questa è la cosa più importante. Il resto non mi riguarda”. La società, intanto, sta provando a convincerlo ad accettare il trasferimento alla Juve.