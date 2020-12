1









Tocca a Tobias Stieler dirigere Barcellona-Juve. Il fischietto tedesco è stato designato per la super sfida di questa sera al Camp Nou. Ecco tutti gli episodi da moviola analizzati da IlBianconero.com.



1' - Calcio d'inizio.



11' - Araujo atterra Ronaldo, braccia alte che colpiscono CR7. L'arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Che sembra generoso, ma non inesistente.



23' - Episodio dubbio su Pjanic, dopo il tiro diretto di Morata il bosniaco colpisce la palla tra braccio e ginocchio. Sembra esserci calcio di rigore.



30' - Sbracciata di Lenglet su Morata a metà campo: giallo giusto.



34' - Proteste Barcellona su un fallo di mano di De Ligt, che ferma Messi. Non sembrano esserci gli estremi per l'ammonizione.



45' - Azione solitaria di Messi, 'travolto' da McKennie. Il Var controlla e decreta: non è rigore.



47' - Finisce qui il primo tempo: Juve avanti a Barcellona per 2-0, reti di Ronaldo e McKennie.



45' - Riparte il match.



48' - Lenglet tiene McKennie e tocca la palla con il braccio. E' calcio di rigore netto, ma l'arbitro non ravvisa. Penalty Check, e l'arbitro va a vedere il Var.



49' - RIGORE PER LA JUVE! Il tocco di mano è netto, ma manca il secondo giallo per Lenglet!



58' - Umtiti abbatte Morata: giallo giusto.



72' - Fallo di De Ligt su Griezmann: l'arbitro indica calcio di rigore, ma l'assistente dà il fuorigioco. Ottima chiamata del guardalinee.



75' - Gol annullato a Leonardo Bonucci: sul tocco ravvicinato di Ronaldo, il capitano è in offside.