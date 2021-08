Un risultato che racconta tanto. E parla soprattutto di una situazione difensiva da ricalibrare, per la. Come racconta il Corriere dello Sport, "se il primo gol catalano era arrivato per un errore della coppia centrale in un’azione verticale, anche sul secondo ci sono stati errori difensivi". Sì, perché il gol di testa di Braitwhaite, da calcio d'angolo, è sfuggito al controllo die persinonon è stato certamente impeccabile. Bonucci e Chiellini? Troppo presto per vedere un minimo di forma: la botta di Puig poi è stata imprendibile.