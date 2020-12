Stieler ringrazi vivamente il Var e non si preoccupi: tutto sommato, gli è andata bene. Parecchio bene. Tanti episodi comunque in Barcellona-Juve, che ha segnato l'impresa bianconera e consacrato la squadra di Pirlo sull'altare di una notte magica e forse irripetibile. Tanta carne alfuoco e, come scrive Gazzetta, la sensazione "è che l'arbitro Stieler ne bruci parecchia". Tra rigori non concessi e due (e mezzo) fischiati, manca anche un rosso al difensore blaugrana Lenglet. No, non convince il fischietto designato per la super sfida. Che deve tenere a bada anche la lite tra Koeman e la panchina della Juventus...



Leggi la moviola dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.