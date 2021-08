La Juventus domenica affronterà una doppia sfida di gran prestigio. Alle 21.30 si giocherà nella tana del Barcellona, un appuntamento da calcio d'estate che fa da antipasto alla grande stagione di Champions League. Ma come vedere in tv questa sfida, che risponde al nome di Trofeo Gamper? A trasmetterla sarà Sky Sport, esattamente come avvenuto per la prima amichevole della squadra di Allegri, mentre poi il Trofeo Berlusconi contro il Monza l'ha trasmesso Italia Uno.

Senza dimenticare che poche ora prima si giocherà anche Barça-Juve Women.