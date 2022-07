La Juventus alle 2.30 di questa notte ha sfidato il Barcellona in Texas al Cotton Bowl Stadium di Dallas. I bianconeri hanno concluso la gara contro i Blaugrana per 2-2. Attraverso il proprio canale YouTube la Juventus ha come di consueto pubblicato il video con i retroscena della gara. Colpisce il gesto dell'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic che si è a lungo soffermato a parlare con Mattia Perin, Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini, dopo aver salutato anche altri bianconeri come Weston McKennie. Moltissimi i tifosi accorsi in maglia bianconera per assistere alla gara. Di seguito il video della Juventus.