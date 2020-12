'Que vuelva la ilusion'. Che tornino pure i sogni. Così titola, romanticamente, il quotidiano catalano Sport. E i giornali in edicola, specialmente quelli spagnoli, sono tutti sul duello tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. I due tornano a sfidarsi dopo anni, e stavolta non c'è covid che tenga per CR7, che ritrova Barcellona dopo anni di clasicos molto duri: anche dal punto di vista comunicativo. Nella gallery dedicata, la trovate qui in basso, le prime pagine dei giornali spagnoli in edicola. In Catalogna non vedono l'ora: è tornato Cristiano. E il duello eterno promette spettacolo.