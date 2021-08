Dentro subito. Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto il fuoriclasse portoghese in attacco, magari al fianco di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. Come raccontato da Sky Sport, si vedranno De Ligt, Ramsey, Bentancur già dall'inizio del match. Per i nazionali ci vorrà invece un po' di tempo: è probabile che Allegri li inserisca solo a partita in corso, senza forzare il loro ingresso all'interno della squadra.