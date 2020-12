La Juventus è partita per Barcellona, dove domani si giocherà il primo posto nel girone di Champions. Barça-Juve, Cristiano Ronaldo-Messi ma non solo. L'allenatore vuole una prova di carattere dalla squadra puntando anche sull'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria nel derby. Gigi Buffon e Alvaro Morata tornano tra i convocati, out Chiellini e Demiral infortunati oltre al solito Khedira che si allena con la squadra ma non è in lista Champions.



Ecco la lista completa:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Dybala , Ronaldo, Morata, Da Graca.