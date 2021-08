Non manca molto all'inizio del campionato, ma c'è ancora tempo per sperimentare. Di certo è quello che farà Massimiliano Allegri questa sera, durante il Trofeo Gamper contro il Barcellona. Nell'undici iniziale, il tecnico livornese ha deciso di schierare Bernardeschi come mezzala sinistra, mentre Cuadrado torna in posizione avanzata, a completare il tridente con Morata e Cristiano Ronaldo.