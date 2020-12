La notte del verdetto. Primo o secondo posto nel girone, tutto in palio questa sera, ore 21.00 al Camp Nou. Una serata speciale, meravigliosa da vivere e raccontare, nonostante si tratti dell'ultima gara del girone, che la Juventus affronta da già qualificata. Serve un'impresa a Barcellona per conquistare la testa del girone: una vittoria con tre gol di scarto o con due gol di differenza ma segnandone almeno tre per riuscirci. Eppure, Barcellona-Juve non è una partita normale, anzi. E' anche e soprattutto la sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.



Ecco le immagini del pre partita nella nostra gallery dedicata.