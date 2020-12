La UEFA ha reso nota la designazione dell'arbitro e dei suoi assistenti per il match di Champions League di domani sera tra Barcellona e Juventus. A fischiare l'inizio della partita sarà il tedesco Tobias Stieler. Pickel e Gittelmann gli assistenti mentre Gozubuyuk sarà il quarto uomo. Al VAR Dankert e Rohde. Stieler ha già arbitrato i bianconeri in due occasioni: la vittoria per 2 a 0 contro l'Olympiacos nella stagione 2017/2018 e la sconfitta nel 2018/2019 patita contro lo Young Boys con il risultato di 2 a 1 per gli svizzeri. Nei due precedenti, l'unico cartellino sventolato è il giallo a Bernardeschi durante l'incontro con lo Youg Boys.