Nonostante la pandemia del coronavirus si stia riacutizzando e minacci nuovamente la vita di ogni singolo, i grandi club calcistici di tutto il mondo stanno pianificando metodi per aumentare la capienza di tifosi negli stadi. Come il Barcellona, che nella giornata di ieri ha consegnato al Segretario Generale dello Sport un progetto in merito. Come riporta Mundo Deportivo, l’idea della società catalana è quella di riportare al Camp Nou 1000 tifosi contro il Ferencvaros, 10 mila contro la Dinamo Kiev e 25 mila contro la Juventus, partite valide per i gironi di Champions League.