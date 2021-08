Una Juventus ancora un po' arrugginita crolla sotto i colpi del Barcellona.: l'addio di Messi ha scosso l'ambiente ma in campo i giocatori di Koeman vanno che è una meraviglia. Ronaldo e compagni finiscono ko per 0-3 in una gara mai in discussione, aperta dal vantaggio firmato da Depay - su errore di Rugani - raddoppio di Braithwaite - stavolta è Pellegrini che se lo perde - e 3-0 finale di Puig.- Può fare poco sul vantaggio di Depay, per il resto guida la difesa senza particolari pericoli.- Non benissimo sul gol di Braithwaite.- Gioca con leggerezza e lì dietro rischia troppo.).- Non è ancora quel difensore che fa sentire il fiato sul collo agli avversari e non lascia un millimetro, ma continua a mettere minuti nelle gambe.- Gioca l'ultima mezz'ora vicino a Chiellini. Ritmi chiaramente più bassi rispetto all'Europeo, ma la grinta è quella di sempre).- Sbaglia tutto sul gol di Depay: prova l'anticipo ma buca l'intervento.- Lui e Bonucci come due gemelli. Ormai non hanno nemmeno bisogno di guardarsi, l'uno sa dove sta l'altro).- Copre bene la fascia e controlla le discese di Dest.- Si perde Braithwaite sul raddoppio del Barcellona, quando avanza arriva fino alla trequarti quando sale sulla fascia.- Sembra quasi disorientato e rischia di perdere un pallone pericoloso in area. Ha bisogno ancora di tempo per tornare in forma.- Gioca con tranquillità senza strafare, mezz'ora positiva per il classe 2001).- Allegri lo riprova regista ma il gallese non convince. Troppo fuori dalla manovra di gioco.- Altro giro, altro esperimento. L'allenatore lo prova lì dove ogni tanto l'aveva messo anche Pirlo, ma il risultato non è un granché).- Nel suo ruolo naturale di mezz'ala è tutta un'altra cosa: quantità e qualità in mezzo al campo.- In mezzo al campo si fa sentire, è la solita trottola bianconera).- Allegri lo schiera largo a destra nel tridente, un ruolo che il colombiano conosce bene ma stavolta gli è mancato il guizzo.- Entra e impegna subito Neto con un lampo dei suoi. La Juve sorride, è ancora il Chiesa formato Europeo.- Sempre in movimento: si smarca, si infila negli spazi, si allarga e va in profondità. Ha voglia di spaccare il mondo.- Ex di turno, pressing sui difensori e poco altro).- Quando gioca contro il Barcellona per lui è sempre una partita speciale. Si vede che ci tiene e fa anche qualche fallo sulla trequarti. E' ancora in fase di rodaggio, ma negli ultimi minuti del primo tempo va vicino al gol su punizione.- Chiuso dalla difesa del Barça non trova varchi, si schiaccia troppo in fase di non possesso).