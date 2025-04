GOAL | Barcelona 0-1 Inter | Marcus Thuram



MARCUS THURAM OPENS THE SCORING FOR INTER AFTER ONLY 30 SECONDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/fgwhnJjWio — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 30, 2025

Una notte speciale per l'Inter di Simone Inzaghi che è ospite del Barcellona per la semifinale di Champions League, per la gara di andata. Bastano soltanto 30 secondi ai nerazzurri per portarsi in vantaggio. A pensarci è Marcus Thuram, fratello dello juventino Khephren. Un cross di Dumfries per il tacco di Thuram che imbatta benissimo, Szczesny si allunga ma non può arrivare sul pallone che rotola in rete. Di seguito il video di quanto accaduto