Getty Images

Il Barcellona si prepara alla semifinale di ritorno contro l'Inter dopo il 3-3 della scorsa settimana. I blaugrana avevano giocato una gara senza diversi giocatori infortunati, in particolare Robert Lewandowski. L'attaccante ex Bayern Monaco si era infatti fermato contro il Celta Vigo e aveva rimediato unadel muscolo semitendinoso della coscia sinistra.Dopo uno stop di alcune settimane, il polacco ha recuperato dall'infortunio e sarà a disposizione di Flick per la gara di San Siro:per la semifinale di ritorno di Champions League.

Dall'altra parte, invece, Lautaro punta al recupero lampo dopo l'elongazione rimediata proprio all'andata contro i blaugrana.