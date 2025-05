AFP via Getty Images

ha parlato ieri sera ai microfoni di Prime dopo il 3-3 al cardiopalma contro il, non nascondendo la sua soddisfazione ma facendo trapelare anche un po' di delusione per il goal annullato a: "C'è grande soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara poi il doppio vantaggio e il goal annullato che ancora non capisco perché. C'è rammarico ma consapevolezza di aver giocato una grande gara contro la miglior squadra al mondo. Gli episodi possono fare la differenza, ma non cambia niente nel giudizio sulla prova di questi ragazzi che sono stati fantastici".

Le parole di Inzaghi su Yamal e Lautaro

E su: "Abbiamo cercato di aggiustare qualcosina, dall'altra parte ho visto un giocatore che non vedo da 8-9 anni. Yamal ci ha creato grossi problemi, poi ovviamente è un po' calato, il secondo tempo lo abbiamo fatto con grande qualità. Il Barcellona lo si conosce, sappiamo che adottano questa tattica che paga, è rischiosa ma hanno fatto 150 goal in stagione. Noi abbiamo fatto una partita molto organizzata".Infine, sulle condizioni di, uscito acciaccato all'intervallo: "Purtroppo ha avuto un problemino ma veniva da otto partite consecutive, in queste partite non avevo Thuram. Taremi aveva problemini, oggi è entrato molto bene. Giocando otto partite con questi ritmi c'è qualche rischio, speriamo di non perderlo ma ho qualche dubbio".