. L’ex punta del Barcellona - visto in Italia con le maglie di Milan e Roma - ha pubblicato alcune foto della famosa semifinale di Champions League del 2010 tra i blaugrana e l’Inter, vinta 1-0 dai catalani, con risultato non sufficiente per la qualificazione alla finale di Madrid.E’ ancora incerto il futuro di Icardi. L’unica sicurezza è che l’Inter, a Milano, non ha intenzione di riaccoglierlo. Non è più il benvenuto. L’argentino piace, e tanto, all Juve, che lo considera la prima scelta per rinforzare l’attacco, in vista del possibile addio di Higuain. Il club bianconero continua a parlarsi con il PSG, che potrebbe decidere di riscattare il giocatore dall’Inter per 70 milioni, per poi rivenderlo alla prima occasione utile (qualora in Italia con un bonus di 15 milioni). Per questo la Juve ragiona su come arrivare ad una cifra vicina ai 100 milioni. Tante le contropartite possibili: De Sciglio, che piace a Leonardo, Alex Sandro, che però la Juve sacrificherebbe a malincuore e solo avendo trovato un adeguato sostituto. Resta anche Miralem Pjanic tra le pedine di scambio, nonostante i discorsi del momento, che comprendono Arthur, con il Barcellona. Perché l'obiettivo numero uno per l'attacco della Juve è sempre lui: Mauro Icardi. E questo mi piace poco interista è un ulteriore assist ad un futuro in bianconero.