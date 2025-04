Barcellona-Inter 3-3, infortunio per Lautaro, si deciderà tutto al ritorno

AFP via Getty Images

è la semifinale di andata di Champions League. In palio c'è un pass per la prossima finale della massima competizione europea. Bastano 30 secondi ai nerazzurri allenati da Simoneper portarsi in vantaggio con il cross diper il tacco di Marcus Thuram che sblocca la sfida. Doccia fredda quindi per il Barcellona che poco dopo subisce anche il secondo goal, questo con la firma proprio di Dumfries dopo 21 minuti di gara.A questo punto entra in gara anche la squadra padrona di casa, sugli scudi i guizzi del classe 2007 (pensate, nemmeno maggiorenne) Lamine Yamal, talento cristallino incredibile di casa blaugrana. Al 24esimo è lui ad accorciare le distanze. A siglare il pareggio poi è Ferran Torres al 38'.

Poi una brutta notizia in casa Inter, l'infortunio di Lautaro Martinez, di natura muscolare, condizioni da valutare ma ha dovuto lasciare il campo in favore di Taremi. Nella ripresa è ancora la squadra di Simone Inzaghi ad andare in avanti per 3-2 questa volta con il colpo di testa vincente di Dumfries ancora. Sulla ripartenza però il Barcellona ancora non molla e ritrova il pari con il gran goal di Rafinha.Una rete annullata però a Mhikitarihan, tra qualche polemica nerazzurra, per un fuorigioco decisamente millimetrico. Al triplice fischio il risultato finale è di 3-3. Si deciderà quindi tutto al ritorno in programma martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro.





