Il primo nome in cima alla lista dei desideri del Barcellona è. Il centrocampista bosniaco può rientrare in uno scambio tra Juve e Barça, piace molto alla dirigenza spagnola e secondo il Mundo Deportivo "due dirigenti del club stanno insistendo tantissimo per prenderlo". La condizione posta da Fabio Paratici per aprire una trattativa tra i due club è l'inserimento del cartellino di Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe '96 che tanto piace a Maurizio Sarri.