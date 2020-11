Tegola in casa Barcellona: come comunica la Spagna, Sergio Busquets ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento di lieve entità del legamento collaterale esterno e domani si sottoporrà a risonanza magnetica in Svizzera.



COSA SUCCEDE CONTRO LA JUVE - Naturalmente il club blaugrana vive momenti di apprensione per il proprio centrocampista, soprattutto in vista delle partite di Champions League, tra cui il ritorno con la Juventus, in programma l’8 dicembre al Camp Nou.