Il Barcellona in profondo rosso. Lo ha ammesso il vice presidente dell'area economica del club Eduard Romeu, che in un'intervista a Sport ha spiegato che il prossimo 16 giugno si terrà un'altra importante Assemblea dei Soci per provare a ribaltare una situazione grave per il club blaugrana, presieduto da Joan Laporta (nella foto). "Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale", le sue dichiarazioni. "Patrimonio netto negativo per 500 milioni di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere a questo corso circa 150 milioni di perdite. L’ho già detto, 500 milioni è ciò di cui abbiamo bisogno per salvare il Barcellona. La situazione è quella che è. Deriva dall'eredità. Dalle cose che sono state fatte e non sono state fatte bene, ma anche da quelle che non sono state fatte". Tra le priorità, quindi, c’è la chiusura dell’attuale esercizio con un risultato netto positivo: "Dopo tre anni consecutivi di perdite, la situazione deve essere ribaltata. È importante comunicare al mercato che quando diciamo qualcosa, lo facciamo. Ci darà credibilità per le proiezioni future".