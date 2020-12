Il Barcellona non riesce ad uscire dalla crisi e ieri ha rimediato l'ennesimo brutto risultato in Liga: sconfitta per 2 a 1 ai danni del Cadice e settima posizione in classifica, a 12 lunghezze dalla capolista Atletico Madrid. A termine della gara è arrivato anche il commento di Koeman: "Il risultato ci lascia molto delusi ma dobbiamo accettarlo e andare avanti. La distanza dall'Atletico è davvero tanta ma guardiamo avanti, abbiamo ancora tante gare. Se non miglioriamo l'atteggiamento non ci sarà più nulla da fare". Viste le condizioni della squadra blaugrana, una vittoria martedì non sembra più essere una missione impossibile per la Juventus che, anzi, con un risultato positivo potrebbe crescere a livello di umore, mentalità e consapevolezza.