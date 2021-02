Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cadice, rispondendo alle critiche sull’incapacità della squadra di vincere contro le big: "Abbiamo vinto contro la Juventus in trasferta, anche se poi abbiamo perso in casa. Col PSG abbiamo perso al Camp Nou, ma ora possiamo fare risultato a Parigi. Non credo che non siamo in grado di competere con le grandi, per me questa squadra può battere qualsiasi tipo di avversario”.