Il vice presidente del Barcellona,, ha parlato del progetto Superlega: "Non so se andremo a braccetto o meno ma la Superlega va ripensata: è un buon progetto ma non siamo d'accordo su come sia stata "giustiziata". Le Federazioni e le Leghe devono sentirsi a proprio agio e i club liberi di scegliere. Possiamo costruire qualcosa che probabilmente sarà diverso da quello avevamo pensato ma che sarà sottoscritto da tutti. Alla fine ci vorrà più tempo ma sarà definitivo.