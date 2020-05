Arthur Melo pedina di scambio. O almeno così vorrebbe il Barcellona, ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna. Lo sa bene la Juventus, che insieme al Barça stava provando a mettere in piedi uno scambio alla pari con Miralem Pjanic ma l'ok dello spagnolo - per ora - non è ancora arrivato. E anzi, appunto, il giocatore ha detto di voler rimanere in blaugrana con Paratici che ha posto l'inserimento del brasiliano come unica condizione per aprire una trattativa. Ma Arthur ha detto no anche all'Inter, che ha provato a inserirlo in uno scambio con Lautaro Martinez.