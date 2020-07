Il candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font ha dichiarato alla Bbc: "Se non ci sarà un cambiamento, il nostro club rischia di diventare un nuovo Milan o un Manchester United. Due dei club di maggior successo in Europa, che ora non sono più in grado di competere ai massimi livelli".



"Messi è triste e non sa cosa farà. Probabilmente è un po' frustrato perché anno dopo anno non è in grado di vincere, in particolare la Champions League. Ecco dove deve essere focalizzata l'attenzione. Vogliamo assicurarci capisca che se dirigerò il club dalla prossima estate in poi, creerò tutte le condizioni possibili per aiutarlo, in modo che negli ultimi anni della sua carriera possa ancora aspirare a vincere un paio di Champions".