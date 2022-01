¿Morata y además Haaland? Laporta: "Todo es posible"





Il Barcellona, una delle società più indebitate di Europa, sogna in grande. Dopo l'acquisto didal Manchester City, il presidente dei blaugrana, Laporta, ha parlato anche del possibile sbarco al Camp Nou died: "Con Ferran abbiamo fatto un'eccezione, lo abbiamo ingaggiato prima di poterlo ingaggiare. Xavi ha dato il suo benestare a Ferran. La squadra è in ricostruzione e tutto è possibile. Il Barça continua ad essere un riferimento. Recuperiamo il peso specifico che abbiamo. Tutti i grandi giocatori contemplano la possibilità di venire al Barça. Siamo contenti di Ferran e degli altri rinforzi previsti per l'inverno e che verranno annunciati quando saranno ufficiali. Lavoriamo con calma anche nel medio termine".