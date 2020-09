Che non siano giorni facili in casa Barcellona è evidente se si guarda alle tribolate vicende di mercato che coinvolgono Messi, Suarez e Vidal. Ma a peggiorare la situazione ci pensano le inchieste che coinvolgono direttamente il presidente del club blaugrana Josep Bartomeu, già nell'occhio del ciclone per i contrasti con Messi. Come riporta il quotidiano El Mundo, infatti, Bartomeu è stato accusato di corruzione dalla polizia catalana nell'ambito dell'inchiesta "Barçagate". Si tratta di uno scandalo finanziario e non solo, che coinvolge anche il tentativo di screditare alcuni giocatori del Barcellona tramite i social.