Confermati. E ci mancherebbe. Antoine Griezmann e Frenkie de Jong saranno al centro del nuovo progetto del Barcellona di Koeman. L'allenatore blaugrana ha dunque eliminato ogni dubbio circa la permanenza dell'attaccante francese, prelevato la scorsa estate dall'Atletico Madrid. Stessa sorte per l'amico di Matthijs de Ligt, preso dall'Ajax di Ten Hag che aveva eliminato la Juventus nella scorsa edizione della Champions. "Il piano è iniziare a giocare con Frenkie come pivot, la posizione in cui giocava anche nell'Ajax". Ecco, pensa allo stesso anche per Griezou, pronto a spiccare il volo nella seconda stagione blaugrana: sarà il centravanti. Dunque, niente Suarez. E occhio alla Juve.