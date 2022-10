Ilè furioso per la direzione di gara dell'arbitro Slavko Vincic nel match tra, ed è pronto a denunciarlo alla Uefa. Ad anticiparlo Radio Cataluyna, secondo la quale il club blaugrana invierà a Nyon le immagini del gol annullato a Pedri, del mancato penalty per fallo di mano in area di Dumfries e dell'entrata di Calhanoglu su Busquets, che il fischietto sloveno non ha punito con il cartellino. Xavi a fine partita si è detto "indignato dall'arbitraggio", che potrebbe pesare nella corsa agli ottavi di finale di Champions League.