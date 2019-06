Come riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona si è stancato dell’atteggiamento tenuto dal giovane difensore dell’Ajax Matthijs de Ligt. Il giocatore sta giocando la partita del proprio trasferimento su più tavoli (Juventus), ma il suo continuo traccheggiare ha innervosito i vertici catalani. I blaugrana hanno infatti individuato in Victor Lindelof del Manchester Uniteduna valida alternativa all’indeciso olandese. Il difensore, classe 1994, ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2021. Notizie d’oro per la Juventus ed i suoi tifosi che non vedono l’ora di abbracciare De Ligt.