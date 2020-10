“Ansu Fati quando corre ha qualcosa di simile a una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero che vedi improvvisamente mettersi a correre quando quelli che urlano “acqua, acqua” sul Paseo de Gracia avvisano che sta per arrivare la Guardia Civil”. E' la frase in un articolo pubblicato da ABC, giornale spagnolo, che ha scatenato le polemiche a Barcellona. A sottolineare la gravità del gesto è stato anche il compagno di squadra, Antoine Griezmann: "Ansu è un ragazzo eccezionale che merita rispetto come ogni essere umano. No al razzismo e no alla maleducazione”.