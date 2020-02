In Spagna attaccano e uno scandalo è pronto ad esplodere. Il programma Què t'hi jugues, di Cadena SER, ha realizzato un'inchiesta sul Barcellona e sulla sua comunicazione: la società avrebbe finanziato una società denominata 13 Ventures, in possesso di più di un centinaio di account Facebook e Twitter, per proteggere la reputazione di Josep Maria Bartomeu e infangare l’immagine di figure istituzionali del club come Messi, Guardiola, Xavi e Piqué.



L'OPERAZIONE - Un'operazione nata nel 2017 con gli account falsi che si sono resi protagonisti di diversi attacchi, proprio contro Leo Messi per il ritardo nel rinnovo del contratto.



SMENTITA - Il Barcellona ha smentito tutto con un comunicato ufficiale sul suo sito confermando l'accordo di collaborazione con '13 Ventures', ma negando la pubblicazione di contenuti denigratori nei confronti delle figure istituzionali citate e pretendendo anche "una rettifica immediata delle informazioni pubblicate riservandosi il diritto di esercitare un'azione legale contro coloro che continuano a implicare il Club in tali pratiche".



Basterà a placare la voci e la furia di Leo Messi? Il numero 10 è già da qualche giorno al centro della questione rinnovo, con l'addio possibile...