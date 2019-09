di CC, inviato ad Alessandria

Dalla sala stampa del Moccagatta di Alessandria, il tecnico del Barcellona Femminile, Lluis Cortés, presenta la sfida contro la Juventus Women, valida per i sedicesimi di Champions League.



PARLA CORTES



IL PUNTO - "Affrontiamo la partita con molta felicità, speriamo di iniziare bene la Champions. Non abbiamo Martens, né Losado, né Tajonar. Siamo qui con molta voglia per arrivare più in alto possibile".



JUVENTUS - "Tra tutte le teste di serie presenti per il sorteggio, nessuno avrebbe voluto Arsenal o Juve. Siamo pronti ad affrontare la gara con la massima allerta. L'anno scorso ci siamo presi un bello spavento, sottovalutando gli avversari. Non vogliamo commettere lo stesso errore. La Juve è una grande squadra, ha dato tante giocatrici per il Mondiale".



GIOCATRICI - "So che Bonansea non c'è, infortunata, era una delle più importanti. Temiamo Gama, Girelli, sono le tre sulle quali ci siamo concentrati di più".



DUBBI - "Come sempre alcuni dubbi li ho fino alla fine, non ho ancora la certezza delle undici che schiererò. Abbiamo tante partite importanti in pochi giorni, sarò costretto a prendere decisioni in questo senso. Ho una rosa ampia che mi consentono di fare cambi senza perdere efficacia".



PARLA CALDENTEY



LA JUVE - "Arriviamo senz'altro con una forte fiducia anche per il risultato dell'ultima partita. Sappiamo che la partita sarà difficile ed è molto difficile iniziare così la Champions".



LA PARTITA - "Particolarmente chiusa, me l'aspetto. Di attesa e pazienza. Probabile che si chiuda dietro. Bisogna aspettare il momento giusto per agire. Il ritorno sarà a breve, la Juve è fisica e non va sottovalutata".