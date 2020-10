Non è un fulmine a ciel sereno ma, di certo, le dimissioni di Bartomeu e la sua giunta hanno colpito per il tempismo. Ancor di più se si considera che sono arrivate alla vigilia di un match importante come quello tra Barcellona e Juventus. Ora, in casa blaugrana, è già tempo di pensare al futuro e alle elezioni che determineranno chi prenderà il posto di Bartomeu. I candidati ufficiali, in questo momento, sono quattro: Victor Font, Jordi Farré, Toni Freixa e Lluìs Fernandez Alà. La corsa elettorale, però, è ancora aperta e vi si potrebbe aggiungere un vero e proprio cavallo di razza; Joan Laporta - già presidente dal 2003 al 2010 -che, secondo quanto riporta As, sarebbe pronto a e deciso a presentare ufficialmente la propria candidatura nelle prossime settimane.