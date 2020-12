Prima del match di Champions League tra Juventus e Barcellona, Miralem Pjanic non aveva nascosto - nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport - tutto il suo disappunto per la prima parte della sua esperienza in blaugrana e, in particolare, per lo scarso minutaggio concesso dall'allenatore. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, prima della partita ci sarebbe stato anche un confronto tra il centrocampista e Koeman che gli avrebbe spiegato come aumentare il ritmo di gioco, gli avrebbe chiesto di adattarsi meglio al modulo 4-2-3-1 e di sacrificarsi di più in campo.