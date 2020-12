Dopo la sconfitta patita contro il Cadice, il Barcellona è tornato oggi in campo per preparare la sfida di Champions League contro la Juventus. Questo il report fornito dal club catalano: "Questa domenica mattina i giocatori a disposizione della prima squadra hanno lavorato sul campo 2 della Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per quelli che hanno giocato a Cadice, all'ordine del giorno c'era una sessione di recupero. La squadra di Koeman si allenerà di nuovo lunedì, alle 11.00, per preparare la partita di Champions League contro la Juventus al Camp Nou. Successivamente, l'allenatore olandese e un giocatore del Barça appariranno in conferenza stampa, che potrà essere seguita in diretta su Barça TV +".