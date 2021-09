Miralem Pjanic, per motivi che vi abbiamo ampiamente spiegato pure qui su IlBianconero.com, alla fine non è venuto alla Juventus. Tuttavia il centrocampista bosniaco rimane in uscita dal Barcellona. Già, ma dove si può trasferire ora che il calciomercato nei 5 top campionati è chiuso? Semplice, può andare in un campionato dove il mercato è ancora aperto. Secondo RAC1 Pjanic sta cercando nuove destinazionicampionati di livello leggermente inferiore particolarmente adatti agli ottimi e grandi giocatori verso fine carriera. Addio ritorno in Serie A.