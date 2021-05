In un colpo solo il Barcellona può soffiare due obiettivi di mercato alla Juventus: Sergio Aguero e Memphis Depay. Entrambi in scadenza di contratto e verso l'addio a Manchester City e Lione sono entrati da tempo entrambi nel mirino del Barça e dei bianconeri: Aguero è una priorità per gli spagnoli, che hanno pronto un contratto fino al 2023 e con un ingaggio da circa 10 milioni di euro; con il suo ingaggio vogliono convincere l'amico Messi a rimanere. Ma l'eventuale suo arrivo non esclude quello di Depay, sul quale la Juve è sempre attenta.