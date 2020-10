Sergino Dest è un rimpianto di mercato della Juventus, che avrebbe potuto provare ad accaparrarselo per rinverdire la propria batteria di terzini, e invece a comprarlo dall'Ajax è stato il Barcellona per 25 milioni di euro. Proprio quel Barça che mercoledì sera (senza Dest però, lasciato in panchina) ha inflitto una cocente sconfitta ai bianconero. Ecco cos'ha detto il classe 2000 americano al sito ufficiale del club blaugrana: "Stiamo andando bene in Champions League, siamo sulla strada giusta. Adesso abbiamo sei punti dopo due giornate e siamo contenti della vittoria contro la Juve, ma la prossima partita (contro la Dinamo Kiev, ndr) sarà difficile".