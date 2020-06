CR7-Messi, Messi-CR7: per molti anni il dualismo tra l'argentino e il portoghese ha accesso tanti dibattiti. Sicuramente però, per un calciatore del Barcellona, Ronaldo non può essere il migliore al mondo. Ecco che infatti il centrocampista del Barcellona, ex Ajax, Frankie De Jong ne ha parlato alla BBC. Ecco le sue parole: "Se Lionel ti parla e ti dà dei suggerimenti tu li prendi e basta perché è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Se ti dà dei consigli, tu ascolti. A volte sono piccole cose, ma fanno la differenza".