Brutta tegola per il Barcellona, che ha annunciato sui propri canali ufficiali l'infortunio di Frankie de Jong (lesione al soleo del polpaccio destro), ex centrocampista dell'Ajax. L'olandese rappresenta una prima scelta nel centrocampo di Quique Setien, per questo il tecnico spagnolo dovrà pescare dalla panchina per rimpiazzarlo. Possibile, quindi, che trovi più spazio il brasiliano Arthur, finora poco utilizzato dalla ripresa del campionato spagnolo (2 panchine su 3 partite). Un imprevisto quindi che potrebbe rallentare la trattativa in corso tra i blaugrana e la Juventus, che coinvolge proprio Arthur e Miralem Pjanic: difficile che il Barcellona cambi idea - al momento, c'è solo il giocatore da convincere - ma non è da escludere che, qualora dovesse inanellare una serie di buone prestazioni, possa cambiare la situazione.