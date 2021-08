Pancartas en el Camp Nou pic.twitter.com/PP4KGiIG9Y — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 15, 2021

I tifosi del Barcellona stanno ancora metabolizzando l'addio di Lionel Messi e il suo sbarco a Parigi. Il primo colpevole individuato dal popolo blaugrana sembra essere il presidente Laporta. Oggi, nella zona del Camp Nou, sono comparsi diversi striscioni di protesta come: "Il Barcellona non è il tuo business" o "Messi a Parigi, tu a Ibiza". Tra questi anche: "Laporta cameriere di Florentino Perez". I tifosi blaugrana, in questo caso, contestano la vicinanza con i rivali storici del Real Madrid, in chiave Superlega.