Ilcome la Juve, almeno sulla prima maglia della prossima stagione. Anche loro in bianconero? No, ma di sicuro la tradizione viene mutata pure all'ombra del Camp Nou: un disegno a scacchi e non le classiche strisce verticali, abbandonate per questioni chiaramente di marketing. Il Barça vestirà nella prossima annata una casacca diversa, sempre blaugrana, ma per concetto più simile a quella della Croazia. Ovviamente, come in Italia, anche in Spagna c'è chi la considera un abominio contro la storia di una società così gloriosa. L'idea? Arrivata dalla mappa del quartiere Eixample, sede di alcuni edifici progettati da Gaudì. C'è anche la bandiera catalanta: non dietro al collo, ma davanti. Ben in mostra. In basso, ecco le foto.